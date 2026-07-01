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У Білорусі помиловали 32 особи, із них 28 осіб є політичними в'язнями, передає “DW Білорусь” із посиланням на правозахисний центр “Вясна”.

Тамтешній режим зазначає, що помиловано 20 жінок та 12 чоловіків.

Помилування відбулося "напередодні Дня Незалежності" 3 липня, указ підписав Олександр Лукашенко.

Звільнені люди клопотали про помилування, де заявили, що визнають провину.