У Білорусі помиловали 32 особи, із них 28 осіб є політичними в'язнями, передає “DW Білорусь” із посиланням на правозахисний центр “Вясна”.
Тамтешній режим зазначає, що помиловано 20 жінок та 12 чоловіків.
Помилування відбулося "напередодні Дня Незалежності" 3 липня, указ підписав Олександр Лукашенко.
Звільнені люди клопотали про помилування, де заявили, що визнають провину.
- На початку червня США повідомили про затримку зі звільненням політичних в'язнів Білорусі. Раніше посланці Трампа переконали Лукашенка звільнити понад 400 ув'язнених.