З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
ГоловнаСуспільствоВійна

Головком ЗСУ: Росія прораховує новий наступ на північ України, але не з Білорусі

Є більш імовірним удар із Брянської області.

Головком ЗСУ: Росія прораховує новий наступ на північ України, але не з Білорусі
головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Генштаб

Російський диктатор Володимир Путін наказав російському Генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальних операцій, зокрема, з території Білорусі з метою захоплення Києва та інших українських територій. 

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що російський Генштаб розробив кілька таких сценаріїв, і українське командування враховує навіть найгірші варіанти розвитку подій.

Реклама

Сирський вважає, що керівництво Білорусі не наважиться знову надати свою територію як плацдарм для наступу. Наразі з білоруського боку немає зосередження військ, а розбудова там військової інфраструктури і проведення навчань можуть бути лише відволікаючим маневром і теоретичною підготовкою.

На думку головкома, Чорнобильський напрямок є дуже складним для проведення наступу, адже там болотиста місцевість, яка є абсолютно непрохідною для важкої техніки, а кількість доріг обмежена. Крім того, український берег річки значно вищий за білоруський, а всі мости, якими можна пересувати техніку, практично повністю знищені. Проте великі лісові масиви створюють умови для прихованого пересування ворожих диверсійних груп та сил спеціальних операцій, що українські військові також враховують.

Натомість дані підтверджують інший, більш реалістичний сценарій — наступальні дії ворога на півночі з території Росії, зокрема, з Брянської області в бік Чернігівської. Метою такого удару є захоплення територій, просування вглиб України та відволікання українських військ і резервів від основних важливих напрямків фронту. Сили оборони знають про ці плани та готуються до відсічі, запевнив Сирський.

Також головком прокоментував ситуацію з білоруськими ретрансляторами на кордоні. Один з них нещодавно вмикали, заявив Сирський. Головком зазначив, що вони більше не працюватимуть, оскільки у ворога фізично це не вийде.

  • The Wall Street Journal писав, що на початку цього року Москва розпочала кампанію тиску на Білорусь, сподіваючись використати її як плацдарм для розширення війни Росії проти України або для проведення неконвенційних операцій проти членів НАТО.
  • Цей крок свідчить, що Москва може зважувати ризиковану ескалацію війни, оскільки її армія має труднощі з просуванням на сході України, а Путін стикається з падінням внутрішньої підтримки більш ніж через чотири роки після початку війни. 
  • За словами джерел видання, Білорусь, де Москва розмістила тактичну ядерну зброю, може відіграти ключову роль у цьому плані.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies