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На Сумщині на прохання аграріїв скорочують комендантську годину

До 15 вересня обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00. 

На Сумщині на прохання аграріїв скорочують комендантську годину
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

У Сумській області тимчасово змінюють тривалість комендантської години: з 1 липня до 15 вересня 2026 року включно обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00

Про це повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"З такою пропозицією до нас звернулися аграрії області. Для них ця додаткова ранкова година, яка вкрай необхідна у період активних сезонних робіт, коли важливі і світловий день, і погодні умови, і можливість вчасно вийти в поле", – написав він.

Відповідний спільний наказ підписало керівництво Сумської ОВА та військове командування за підсумками засідання Ради оборони області.

Влада наголошує, що безпека мешканців залишається в пріоритеті.

У прифронтових громадах області тривалість комендантської години може коригуватися залежно від оперативної та безпекової ситуації на місцях.

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