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РФ вдарила КАБами по Сумщині, постраждалих – понад 10 (оновлено)

Одна людина у важкому стані. 

РФ вдарила КАБами по Сумщині, постраждалих – понад 10 (оновлено)
Наслідки атаки у Сумах
Фото: Сумська МВА

Сьогодні, 30 червня, російська армія вдарила керованими авіабомбами по Сумщині. Станом на 12:00 відомо про 11 постраждалих. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров, спочатку було відомо про сімох постраждалих. Пізніше начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 11. 

«Попередньо 11 цивільних людей отримали поранення внаслідок обстрілів російськими КАБами міської інфраструктури», – зазначив він. 

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Дві жінки та 9 чоловіків ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості. 

Григоров раніше повідомив, що ворог вдарив по об’єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Зафіксовано чотири удари.

«Попередньо, семеро людей госпіталізовані. Одна людина – у важкому стані. З-під завалів вдалося врятувати жінку. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – написав Григоров. 

Начальник ОВА додав, що росіяни прицільно вдарили по цивільному об’єкту.

Масштаби наслідків атаки з’ясовуються.

  • Вчора унаслідок російських обстрілів за добу постраждали 10 мешканців Сумщини. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури. Найбільше обстрілів було у Сумському, Шосткинському районах.
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