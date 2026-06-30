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На Миколаївщині правоохоронця підозрюють в участі в “ухилянтській схемі”

До реалізації схеми його нібито залучила місцева адвокатка.

На Миколаївщині правоохоронця підозрюють в участі в “ухилянтській схемі”
Фото: РБК

ДБР повідомило про підозру правоохоронцю у справі про схему уникнення мобілізації у Миколаївській області. 

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Встановлено, що місцева адвокатка пропонувала клієнтам за гроші незаконне сприяння у виключенні з розшуку ТЦК та СП та оформленні непридатності до військової служби за станом здоров’я. 

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До реалізації схеми вона залучила правоохоронця, який використовував свої зв'язки серед керівництва одного з районних ТЦК .

Вартість “послуг” зловмисників становила 29 тисяч доларів США.

Фігурантів викрили під час одержання чергової частини обумовлених коштів та виключення військовозобов'язаного з розшуку.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Кримінальне провадження щодо адвокатки розслідує Національна поліція України. Їй також повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює усіх осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми, зокрема серед посадовців ТЦК та СП.

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