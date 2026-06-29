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Підозру отримав посадовець Держгеокадастру, через якого землі університету опинилися у приватній власності

Частину земель Вінницького національного аграрного університету було поділено на окремі ділянки для ведення садівництва, які згодом перейшли у приватну власність.

Підозру отримав посадовець Держгеокадастру, через якого землі університету опинилися у приватній власності

ДБР повідомило про підозру посадовцю Держгеокадастру, через якого землі аграрного університету у Вінницькій області опинилися у приватній власності.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Встановлено, що Вінницькій національний аграрний університет отримав у постійне користування понад 90 гектарів землі для навчальної та науково-дослідної діяльності. 

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Надалі посадовець затвердив зміни координат, конфігурації та частково місця розташування низки земельних ділянок, серед яких були й землі навчального закладу.

Через це частину земель університету було поділено на окремі ділянки для ведення садівництва, які згодом перейшли у приватну власність.

Завдані державі збитки становлять майже 1,3 млн гривень.

Триває досудове розслідування. Працівники ДБР перевіряють обставини передачі земельних ділянок, можливу причетність інших осіб до їх отримання, а також встановлюють мотиви вчинення правопорушення.

Крім того, вживаються заходи для повернення земель у користування навчального закладу.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великому розмірі.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Наразі чиновника уже звільнено з посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

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