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Україна хоче співпрацювати з Південною Кореєю в галузі атомної енергетики, – Сибіга

Українська сторона також відкрита до реалізації спільних проєктів у сферах відновлюваної енергетики, водневої економіки та модернізації електроенергетичних мереж. 

Україна хоче співпрацювати з Південною Кореєю в галузі атомної енергетики, – Сибіга
Візит очільника українського МЗС до Південної Кореї
Фото: МЗС

Україна зацікавлена у розширенні співпраці з Південною Кореєю в галузі атомної енергетики. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час візиту до Сеулу.

Міністр взяв участь у круглому столі за участі представників провідних українських і корейських компаній.

Міністр окреслив ключові напрями, що становлять найбільший інтерес для України. Серед них – енергетика, безпекова сфера, розвиток інфраструктури та логістики, а також відновлення й відбудова України, зазначають у МЗС.

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Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці в галузі атомної енергетики, зокрема щодо створення нових генеруючих потужностей, підвищення безпеки та впровадження інноваційних технологій. 

Українська сторона також відкрита до реалізації спільних проєктів у сферах відновлюваної енергетики, водневої економіки та модернізації електроенергетичних мереж

“Через війну та постійні російські атаки ми були змушені здійснити масштабну децентралізацію енергосистеми. У результаті сьогодні Україна має одну з найстійкіших енергетичних систем у світі й готова ділитися цим досвідом. Крім того, Україна володіє найбільшими в Європі підземними сховищами природного газу. Усі ці переваги можуть бути використані вашими компаніями”, – зазначив він.

Глава МЗС підкреслив, що відновлення транспортної інфраструктури України відкриває широкі можливості для корейського бізнесу у сферах залізничної інфраструктури, морських портів, автомобільних доріг, міського розвитку та сучасної логістики

Андрій Сибіга також відзначив значний потенціал співпраці в аграрному секторі, зокрема у сфері високотехнологічного сільського господарства із застосуванням безпілотних технологій.

  • Республіка Корея є 11-ю економікою світу за рівнем ВВП та має високий рівень розвитку технологій, промисловості, відновлюваної енергетики та ОПК.
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