СБУ затримала ще вісьмох підозрюваних у підпільній реєстрації Starlink для росіян

Затриманими є мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років,

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Служба безпеки затримала вісьмох людей, яких підозрюють у роботі на росіян, зокрема реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Затримали мешканців різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків.

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На Рівненщині затримали двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину, а потім пішли на співпрацю з ворогом.

Після вербування обидва дезертири спочатку зареєстрували Старлінки на свої імена і передали відповідні реквізити кураторам з РФ, а потім отримали від російських спецслужбістів вказівки залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей.

Для цього обидвоє під вигаданими приводами використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих.

У Дніпропетровській області затримали двох ділків, які вже мали судимість за крадіжки та грабіж.

За даними контррозвідки СБУ, вони оформили Старлінки спочатку на себе і передали необхідні реквізити куратору з РФ, а потім залучили ще 14 осіб до незаконної реєстрації терміналів.

На Волині викрили 18-річного мешканця обласного центру, який оформив Старлінк на себе та передав доступ росіянам, а потім залучив ще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для Росії.

Фото: СБУ Затриманий підозрюваний

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Затриманим загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.