СБУ затримала ще вісьмох підозрюваних у підпільній реєстрації Starlink для росіян

Служба безпеки затримала вісьмох людей, яких підозрюють у роботі на росіян, зокрема реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.
Про це йдеться у пресрелізі СБУ.
Затримали мешканців різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків.
На Рівненщині затримали двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину, а потім пішли на співпрацю з ворогом.
Після вербування обидва дезертири спочатку зареєстрували Старлінки на свої імена і передали відповідні реквізити кураторам з РФ, а потім отримали від російських спецслужбістів вказівки залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей.
Для цього обидвоє під вигаданими приводами використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих.
У Дніпропетровській області затримали двох ділків, які вже мали судимість за крадіжки та грабіж.
За даними контррозвідки СБУ, вони оформили Старлінки спочатку на себе і передали необхідні реквізити куратору з РФ, а потім залучили ще 14 осіб до незаконної реєстрації терміналів.
На Волині викрили 18-річного мешканця обласного центру, який оформив Старлінк на себе та передав доступ росіянам, а потім залучив ще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для Росії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 4 ст. 408 (дезертирство).
Затриманим загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.