На Хмельниччині адвоката та посадовців підозрюють у заволодінні землею на 53 млн грн

Зловмисники спершу створювали “борг” на папері і від імені громадян оформлювали підроблені розписки.

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У Хмельницькій області адвоката та двох посадовців підозрюють у незаконному заволодінні землями вартістю понад 53 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, адвокат організував незаконне заволодіння землями комунальної власності. Йому допомагали посадовець Хмельницької міської ради та начальниця відділу ЦНАП селищної ради.

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Встановлено, що спершу створювали “борг” на папері.

Від імені громадян оформлювали підроблені розписки, хоча ці люди не мали перед адвокатом жодних зобов’язань. Із такими документами зверталися до суду та отримували рішення про стягнення коштів.

Далі земельні ділянки арештовували у виконавчих провадженнях, продавали через торги, а право власності оформлювали за підробленими документами.

Посадовець міськради, за даними слідства, використовував службове становище та вплив на реєстраторів. Начальниця відділу ЦНАП незаконно реєструвала права на землю.

Так у 2024-2025 роках на підставних осіб оформили 18 земельних ділянок площею понад 60 га. Їхня вартість - понад 53,8 млн грн. Понад 37 га вже встигли продати через земельні торги. На рахунок адвоката надійшло майже 6 млн грн.

Ще 8 ділянок площею понад 22 га і вартістю понад 20 млн грн готували до відчуження. Їх вдалося зберегти у власності громади завдяки арешту, накладеному за клопотанням прокурора.

Адвокату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 1 млн грн. Начальнику управління міської ради – нічний домашній арешт. Також його відсторонено від займаної посади.

Начальнику відділу ЦНАП обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.