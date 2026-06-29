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Минулої доби в Україні горіло майже 118 гектарів сухостою та пшениці

Працювали понад 1000 рятувальників.

Минулої доби в Україні горіло майже 118 гектарів сухостою та пшениці
Зафіксували 220 пожеж в екосистемах

За минулу добу в Україні виникло 220 пожеж в екосистемах, загальною площею майже 118 га.

Про це повідомили у ДСНС.

Через людську недбалість та російські обстріли переважно горіла суха рослинність і посіви пшениці. 

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Працювали понад тисяча рятувальників та близько 240 одиниць техніки.

Рятувальники закликають не випалювати суху рослинність; не кидати недопалки та сірники на узбіччях і полях; не використовувати відкритий вогонь поблизу посівів і стежити за справністю сільськогосподарської техніки.

Штрафи за спалювання сухостою

Додамо, за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність: для громадян штрафи становлять від 3060 до 6120 грн, для посадових осіб – до 30 600 грн. 

На територіях природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12 240 грн.

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