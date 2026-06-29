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Росія використовує День молоді для пропаганди на ТОТ, – ЦПД

“Росмолодьож” оголосила про флешмоб “мечтаювроссии”, до якого залучають підлітків із окупованих теритоірй Запорізької області.

Росія використовує День молоді для пропаганди на ТОТ, – ЦПД
Фото: ukrinform.ua

Росія використовує День молоді для чергової хвилі пропаганди на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, про це свідчить, зокрема, запуск кремлівською організацією “Росмолодьож” флешмобу “мечтаювроссии”, до якого залучають підлітків із ТОТ Запорізької області.

Учасникам пропонують знімати короткі відео або фото про свої цілі та публікувати їх у соцмережі “ВКонтакте”. 

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Найцікавіші історії окупанти обіцяють вивести на інтерактивну карту під час фестивалю у Смоленську. Через подібні інтернет-акції кремль намагається просувати міф про Росію як “країну можливостей”.

“Проте реальність кардинально інша – під контролем рф загарбані українські міста та села стрімко занепадають. Доля територій, які перебувають в окупації ще з 2014 року, є найкращим доказом російського “процвітання”: руйнація економіки, безробіття, безправ'я та деградація в усіх сферах життя”, – зазначили у ЦПД. 

Зазначається, що такі флешмоби подаються окупантами як прояв турботи про молодь, але насправді Кремль просто намагається відвернути увагу молоді від безперспективної реальності окупації.

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