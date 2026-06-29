Зафіксували майже 90 обстрілів по 26 населених пунктах у 19 громадах області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Сумській області унаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє мирних мешканців, ще девʼять людей поранені.

Про це повідомили у обласній поліції, а також написав начальник ОВА Олег Григоров.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу поранені троє жінок віком 69, 62 та 57 років, а також 48-річний чоловік. 69-річна жінка від отриманих травм померла в автомобілі швидкої.

Реклама

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 77-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку БпЛА на авто поранений 65-річний чоловік, а у Сумській громаді теж через російські дрони травмована 48-річна жінка та 72-річний чоловік. Також постраждала 78-річна жінка.

Крім того, до медичних закладів звернулися чоловіки, які отримали поранення внаслідок попередніх атак ворога 27 червня: 24-річний житель Сумської громади, травмований під час удару БпЛА, та 59-річний житель Ворожбянської громади, який зазнав поранень унаслідок авіаудару.

На місцях ворожих атак працює поліція. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 КК України (воєнні злочини).

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

По області зафіксували такі пошкодження: