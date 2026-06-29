У Сумській області унаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє мирних мешканців, ще девʼять людей поранені.
Про це повідомили у обласній поліції, а також написав начальник ОВА Олег Григоров.
У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу поранені троє жінок віком 69, 62 та 57 років, а також 48-річний чоловік. 69-річна жінка від отриманих травм померла в автомобілі швидкої.
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 77-річний чоловік.
У Хутір-Михайлівській громаді через атаку БпЛА на авто поранений 65-річний чоловік, а у Сумській громаді теж через російські дрони травмована 48-річна жінка та 72-річний чоловік. Також постраждала 78-річна жінка.
Крім того, до медичних закладів звернулися чоловіки, які отримали поранення внаслідок попередніх атак ворога 27 червня: 24-річний житель Сумської громади, травмований під час удару БпЛА, та 59-річний житель Ворожбянської громади, який зазнав поранень унаслідок авіаудару.
На місцях ворожих атак працює поліція. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 КК України (воєнні злочини).
По області зафіксували такі пошкодження:
- Середино-Будська громада – житлові будинки та об’єкти інфраструктури;
- Буринська громада – житлові будинки, господарча споруда, автомобіль, об’єкт інфраструктури;
- Сумська громада – об’єкт інфраструктури, нежитлове приміщення, автомобіль, господарча споруда;
- Великописарівська громада – нежитлові приміщення, автомобіль, об’єкт інфраструктури;
- Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Річківська, Глухівська, Хутір-Михайлівська, Путивльська, Ямпільська громади – пошкоджені житлові будинки, транспорт та об’єкти цивільної інфраструктури.