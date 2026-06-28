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На Запоріжжі розслідують смерть командира військової частини

Його знайшли мертвим із вогнепальним пораненням.

На Запоріжжі розслідують смерть командира військової частини
Фото: Нацполіція

У Запорізькій області правоохоронці розслідують смерть командира військової частини. Його знайшли із вогнепальним пораненням.

Про це повідомили у поліції Запорізької області. 

«На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», – написали там. 

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 28 червня, знайшли мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова.

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