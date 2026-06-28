Ворог завдав 857 ударів по населених пунктах Запорізької області

Надійшло 297 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Кушугуму та Рибному;

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров .

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