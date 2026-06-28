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Ворог завдав 857 ударів по населених пунктах Запорізької області

Пошкоджені житло, автомобілі та інфраструктура.

Ворог завдав 857 ударів по населених пунктах Запорізької області
наслідки атаки РФ
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російькі окупанти завдали 857 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області. 

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

14 авіаційних ударів спрямували по Веселянці, Григорівці, Оріхову, Гуляйпільському, Копаням, Широкому, Данилівці, Шевченківському, Омельнику, Барвінівці, Васинівці;

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593 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Щасливе, Новоолександрівку; Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя;

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Кушугуму та Рибному;

248 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих  Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 297 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Минулося без постраждалих. 

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