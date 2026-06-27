У неділю в Україні очікується спека до 38 градусів

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У неділю, 28 червня, в Україні очікується невелика хмарність.

У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

Київ та Київщина: Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°; у Києві вночі 19-21°, вдень 30-32°.