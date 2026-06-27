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Розвідка Британії: послаблення російської ППО розширює можливості України для атак на Кримський міст

Україна активно застосовує дрони і далекобійну зброю.

Розвідка Британії: послаблення російської ППО розширює можливості України для атак на Кримський міст
пожежа у порту Керч у т.о. Криму
Фото: Exilenova+

Британська розвідка проаналізувала атаки України по Криму і Керченському мосту.

Британська сторона відзначила, що у час, коли південний сухопутний коридор до Криму перебуває під загрозою обстрілів, майже напевно загострило наростаючі проблеми з постачанням на півострові. Наразі там спостерігається повсюдний дефіцит пального і затримки на пунктах пропуску.

«Протоколи безпеки, запроваджені після першої атаки України на Кримський міст у жовтні 2022 року, означають, що вантажівки можуть користуватися лише поромами, а не мостом. Мостом дозволено рух тільки легкових автомобілів, автобусів та деяких видів залізничного транспорту. Раніше, у березні та квітні 2026 року, Україна вже завдавала ударів по двох залізничних паромах, які також забезпечують військову логістику. Зараз вони майже напевно перебувають на ремонті», - повідомили британці.

Також партнери відзначили, що Україна дедалі інтенсивніше завдає ударів по російських військових логістичних мережах на окупованих територіях завдяки наявності різних засобів ураження. Це і дрони-камікадзе (односторонньої дії) та далекобійне озброєння. 

«Широке охоплення українських цілей також послаблює російську ППО навіть у таких укріплених і пріоритетних локаціях, як Керченська протока. Це розширює можливості України для атак на Кримський міст — стратегічно важливий та політично чутливий об'єкт, відкритий президентом Путіним», - зауважила британська розвідка.

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