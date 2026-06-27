У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

Обмеження діють для транспортних засобів, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонн.

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Патрульна поліція Києва запровадила тимчасові обмеження для руху важковагового транспорту на території столиці.

Таке рішення ухвалили для збереження дорожнього покриття під час літньої спеки.

Вантажівкам заборонили виїжджати на дороги міста, коли температура повітря сягає +28°C і вище. Обмеження діють для транспортних засобів, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонн.

У поліції додали, що водії можуть перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки. Вони розташовані у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.

Правоохоронці пообіцяли оперативно повідомити про скасування цих обмежень у своєму офіційному телеграм-каналі, щойно знизиться температура.