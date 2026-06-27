Лубінець і російська омбудсманка обмінялися списками зниклих безвісти для верифікації у полоні

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Під час чергового обміну військовополоненими Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

За його словами, після перемовин сторони зафіксували кілька конкретних домовленостей.

Зокрема, омбудсмани планують продовжити взаємні візити до місць утримання військовополонених, а також надалі верифікувати українських громадян, які перебувають у російському полоні.

У межах цієї зустрічі Лубінець і Лантратова передали одне одному великі списки військовослужбовців обох сторін, які зникли безвісти за особливих обставин. Це необхідно для того, щоб офіційно підтвердити чи спростувати факт їхнього перебування в полоні.

Крім того, українська та російська сторони обмінялися офіційними запитами на отримання копій документів у межах цивільно-правових відносин.