Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець і російська омбудсманка обмінялися списками зниклих безвісти для верифікації у полоні

Омбудсмани планують продовжити взаємні візити до місць утримання військовополонених.

Лубінець і російська омбудсманка обмінялися списками зниклих безвісти для верифікації у полоні
омбудсмани України Дмитро Лубінець і росії Яна Лантратова
Фото: телеграм-канал Дмитра Лубінця

Під час чергового обміну військовополоненими Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

За його словами, після перемовин сторони зафіксували кілька конкретних домовленостей.

Зокрема, омбудсмани планують продовжити взаємні візити до місць утримання військовополонених, а також надалі верифікувати українських громадян, які перебувають у російському полоні.

У межах цієї зустрічі Лубінець і Лантратова передали одне одному великі списки військовослужбовців обох сторін, які зникли безвісти за особливих обставин. Це необхідно для того, щоб офіційно підтвердити чи спростувати факт їхнього перебування в полоні.

Крім того, українська та російська сторони обмінялися офіційними запитами на отримання копій документів у межах цивільно-правових відносин.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies