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РФ атакувала балістичними ракетами потужності Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині

За два дні окупанти випустили щонайменше 4 балістичні ракети і дрони.

РФ атакувала балістичними ракетами потужності Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині
РФ атакувала балістичними ракетами потужності Нафтогазу
Фото: Нафтогаз

Російські війська за два дні застосували щонайменше 4 балістичні ракети і дрони по об'єктах Нафтогазу в Полтавській і Харківській областях. 

Про це повідомляє Група "Нафтогаз України".

"Росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності Нафтогазу в Полтавській і Харківській областях", – зазначається у повідомленні. 

За останні два дні ворог застосував щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони. Є руйнування.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Відповідні фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.  

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