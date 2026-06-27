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Reuters: верхівка РФ вимагає від Путіна вийти з перемовин і посилити удари по Україні

Серед російських еліт зростає невдоволення відсутністю значних успіхів армії РФ на фронті.

Reuters: верхівка РФ вимагає від Путіна вийти з перемовин і посилити удари по Україні
Путін і Лавров, Пекін, 20 травня 2026
Фото: EPA/UPG

У Росії частина політичних і бізнесових кіл посилює тиск на Владіміра Путіна, закликаючи його відмовитися від переговорів щодо припинення війни та перейти до ще жорсткішої військової кампанії проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовників, наближених до Кремля, високопосадовців РФ.

За даними агентства, приводом для активізації таких закликів стали останні успішні удари українських безпілотників по Москві, Санкт-Петербургу та окупованому Криму. Крім того, серед російських еліт зростає невдоволення відсутністю значних успіхів армії РФ на фронті та результатами переговорів зі Сполученими Штатами.

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Як зазначає Reuters, деякі російські чиновники вже давно виступають за повну мобілізацію, масовані удари по українських містах, ліквідацію керівництва України та атаки на європейські підприємства, які виробляють озброєння для Києва. Після останніх українських атак ці вимоги лише посилилися.

Деякі представники радикального табору закликають Кремль розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї. Зокрема, російський бізнесмен Костянтин Малофєєв після удару по нафтопереробному заводу в Москві поставив питання, чому Росія не використовує ядерний арсенал.

Попри це, Кремль поки не підтримує вимоги відмовитися від дипломатичного процесу. Водночас троє високопоставлених російських чиновників повідомили Reuters, що переговори зі США на Алясці не принесли очікуваних результатів.

Джерела, близькі до Кремля, зазначають, що Путін може дозволити подібну риторику, оскільки контролює політичну систему країни. Водночас експерти вважають, що такі заклики здатні ускладнювати ухвалення рішень, адже формують у російському суспільстві очікування ще масштабнішої військової ескалації.

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