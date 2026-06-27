У ніч на 27 червня українські далекобійні ракети «Фламінго», ймовірно, завдали удару по одному з найважливіших підприємств російського військово-промислового комплексу АТ «ФНПЦ "Титан-Барикади"» у Волгограді.
Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу.
За даними аналітиків, після нічної атаки над територією підприємства зафіксували густий дим. Геолокація відео очевидців свідчить, що осередок займання знаходиться саме на території заводу «Титан-Барикади».
За аналізом відеозаписів польоту боєприпасів, опублікованих каналом Exilenova+, фахівці дійшли висновку, що удар було завдано українськими крилатими ракетами великої дальності «Фламінго».
Атаку ракетами підтвердив у Телеграмі радник міністра оборони України з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко та показав відповідні відео.
«Титан-Барикади» є одним із ключових підприємств оборонної промисловості РФ. Завод спеціалізується на розробці та виробництві артилерійської й ракетної техніки та входить до структури держкорпорації «Роскосмос».
Саме на цьому підприємстві виготовляють самохідні пускові установки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», а також пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і перспективного «Сармата». Крім того, завод виробляє важкі артилерійські системи, морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.
Наприкінці 2024 року журналістські розслідування також пов'язували «Титан-Барикади» з програмою створення російської балістичної ракети «Орешник». Повідомлялося, що підприємство використовувало імпортне високоточне обладнання для виробництва озброєння.
Завод перебуває під санкціями України, США, Євросоюзу, Канади, Японії та низки інших держав.
Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде... pic.twitter.com/yChQJobawp— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026