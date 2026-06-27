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Українські ракети «Фламінго» могли уразити завод «Титан-Барикади», залучений до виробництва «Орешника»

Завод перебуває під санкціями України, США, Євросоюзу, Канади, Японії.

Українські ракети «Фламінго» могли уразити завод «Титан-Барикади», залучений до виробництва «Орешника»
дим після атаки у Волгограді
Фото: Exilenova+

У ніч на 27 червня українські далекобійні ракети «Фламінго», ймовірно, завдали удару по одному з найважливіших підприємств російського військово-промислового комплексу АТ «ФНПЦ "Титан-Барикади"» у Волгограді.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу.

За даними аналітиків, після нічної атаки над територією підприємства зафіксували густий дим. Геолокація відео очевидців свідчить, що осередок займання знаходиться саме на території заводу «Титан-Барикади». 

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За аналізом відеозаписів польоту боєприпасів, опублікованих каналом Exilenova+, фахівці дійшли висновку, що удар було завдано українськими крилатими ракетами великої дальності «Фламінго».

Фото: ASTRA

Атаку ракетами підтвердив у Телеграмі радник міністра оборони України з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко та показав відповідні відео.

«Титан-Барикади» є одним із ключових підприємств оборонної промисловості РФ. Завод спеціалізується на розробці та виробництві артилерійської й ракетної техніки та входить до структури держкорпорації «Роскосмос».

Саме на цьому підприємстві виготовляють самохідні пускові установки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», а також пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і перспективного «Сармата». Крім того, завод виробляє важкі артилерійські системи, морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.

Фото: ASTRA

Наприкінці 2024 року журналістські розслідування також пов'язували «Титан-Барикади» з програмою створення російської балістичної ракети «Орешник». Повідомлялося, що підприємство використовувало імпортне високоточне обладнання для виробництва озброєння.

Завод перебуває під санкціями України, США, Євросоюзу, Канади, Японії та низки інших держав.

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