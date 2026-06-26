Бойові дії на Донеччині, 205 бойових зіткнень, ворожі обстріли, режим надзвичайного стану в Криму. Яким запам’ятається 1584-й день повномасштабної війни.

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Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 160 українців, які були в полоні з 2022 року, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених – військові Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, НГУ, медичних сил, ТрО і прикордонники. Вони боронили державу в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському і Сумському напрямках.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, 115 захисників – це оборонці Маріуполя. 58 звільнених є офіцерами.

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Попередній обмін відбувся 5 червня. Тоді додому повернулися 186 українців. Днями в ГУР анонсували нові обміни.

Щоправда, командир 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" полковник Денис “Редіс” Прокопенко заявив, що серед 160 українських військовослужбовців, яких сьогодні звільнили з російського полону, 16 належать до підрозділів корпусу "Азов" і лише один азовець, який обороняв Маріуполь.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 червня на фронті від початку доби відбулося 205 бойових зіткнень.

Росіяни тиснуть на Покровському і Слов’янському напрямках - за день там зафіксували понад два десятки штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 червня – в новині.

Ворог вдарив безпілотником по багатоповерхівці в Ізюмі, повідомляє ДСНС.

“Харківщина: 1 людина загинула, ще 3 постраждали внаслідок удару БпЛА рф по багатоповерхівці в Ізюмі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через влучання зруйновані будівельні конструкції. Пожежу ліквідували. Також пошкоджені легкові автомобілі.

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Армія Росії вдень п'ятниці атакувала Херсон сімома КАБами.

Станом на 19:05 було відомо вже про сімох поранених унаслідок авіаудару РФ по Центральному району Херсона.

За інформацією ДСНС, постраждало комунальне підприємство. Рятувальники, працюючи в умовах підвищеної небезпеки та загрози повторних ворожих ударів, оперативно ліквідували пожежу.

Окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайного стану. Рішенню передували успішні українські удари по військовій інфраструктурі окупованої території.

У відеозверненні нелегітимного голови Криму Аксьонова йдеться, що рішення ухвалили «насамперед для вирішення питань економічного характеру».

Нафтові санкції США проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл" знову набули чинності після тимчасових винятків, які Вашингтон запроваджував через ситуацію навколо Ормузької протоки.

Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише LB.ua.

Після завершення дії тимчасових винятків, обмеження щодо російського нафтового сектору знову застосовуються у повному обсязі.

В Україні 28-30 червня очікують на сильну спеку. За прогнозом Укргідрометцентру, максимальна температура вдень у Київській області сягатиме 35-38 градусів Цельсія.

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Синоптики повідомили, що причиною є поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну і центральну Європу. 28 червня в західних областях, а також Вінницькій і Житомирській, а 29-30 – на Правобережжі країни встановиться спека до 38 градусів.

«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення»", – йдеться у повідомленні.

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