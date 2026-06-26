Росіяни вдарили FPV-дроном біля відділення "Нової пошти" на Чернігівщині

"Сьогодні, 26 червня, близько 18:40 окупанти завдали підступного удару FPV-дроном поблизу відділення "Нова пошта", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

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