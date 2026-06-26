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Росіяни вдарили FPV-дроном біля відділення "Нової пошти" на Чернігівщині

Поранень зазнав 57-річний мешканець Семенівки.

Росіяни вдарили FPV-дроном біля відділення "Нової пошти" на Чернігівщині

Російський дрон вдарив поблизу відділення "Нової пошти" у Семенівці Чернігівської області. Поранений 57-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"Сьогодні, 26 червня, близько 18:40 окупанти завдали підступного удару FPV-дроном поблизу відділення "Нова пошта", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 57-річний місцевий мешканець. Також пошкоджено цивільне авто.

Постраждалого доставили до медичного закладу.

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