Росіяни вдарили FPV-дроном біля відділення "Нової пошти" на Чернігівщині

Російський дрон вдарив поблизу відділення "Нової пошти" у Семенівці Чернігівської області. Поранений 57-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
"Сьогодні, 26 червня, близько 18:40 окупанти завдали підступного удару FPV-дроном поблизу відділення "Нова пошта", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 57-річний місцевий мешканець. Також пошкоджено цивільне авто.
Постраждалого доставили до медичного закладу.
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