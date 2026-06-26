НАБУ викрило свого працівника, який може бути причетний до допомоги ухилянтам

На час проведення службового розслідування працівника відсторонили від роботи.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Під час заходів внутрішнього контролю Управління внутрішнього контролю НАБУ встановило, що один із працівників може бути причетним до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«Для всебічного та об'єктивного зʼясування всіх обставин розпочато досудове та службове розслідування. На час проведення службового розслідування працівника відсторонено від виконання посадових обов'язків», - заявило Бюро.

У НАБУ додали, що за результатами розслідування буде ухваленео рішення «відповідно до вимог законодавства».