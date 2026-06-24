Омбудсман заявив про системні порушення у Миколаївському ТЦК і визволення шістьох чоловіків

Одному чоловікові під час мобілізаційних заходів зламали ребра, після чого зв'язок із ним зник на 18 днів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про виявлення низки порушень прав людини у збірному пункті Миколаївського обласного ТЦК.

Перевірку провели після звернення родича одного з утримуваних, який заявив, що чоловіку під час мобілізаційних заходів зламали ребра, після чого зв'язок із ним зник на 18 днів.

За результатами візиту представників омбудсмана вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати в ТЦК. Зокрема, чоловік зі зламаними ребрами самостійно доглядає за своєю 80-річною матір'ю і має законні підстави для відстрочки. Ще інший затриманий – батько дитини з інвалідністю. Лубінець повідомив, що, за попередніми даними, під час його затримання працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою, через що у хлопця через стрес і цукровий діабет погіршився стан. Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Відпустили і чотирьох чоловіків, серед яких двоє мають тяжкі захворювання, один — вірусний гепатит, і ще один — проблеми з коліном.

За ініціативи представника Омбудсмана до Державного бюро розслідувань і прокуратури напривили повідомлення щодо можливого перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції і ТЦК.