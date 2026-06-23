Керівник МЗС України і Японії обговорили військову співпрацю Росії і КНДР

Також ішлося про залучення японського бізнесу до відбудови нашої держави.

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міністри закордонних справ України Андрій Сибіга і Японії Куніміцу Аяно

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із державною міністеркою закордонних справ Японії Куніміцу Аяно.

Дипломати обговорили безпекову ситуацію, події на фронті, міжнародні зусилля для досягнення миру та розвиток двостороннього партнерства, повідомило МЗС України.

Міністри обговорили ризики військової співпраці між Росією і КНДР. Сибіга підкреслив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону є неподільною, а бойовий досвід і технології, які отримують Росія та Північна Корея у війні, матимуть наслідки далеко за межами Європи.

Також ішлося про підготовку до зими, Конференцію з питань відновлення України у Гданську та обстріли культурної спадщини України росіянами.

Міністри також обговорили залучення японського бізнесу до відбудови нашої держави, розвиток інновацій, а також взаємодію у сфері безпілотних технологій і штучного інтелекту.

Аяно запевнила у підтримці України і підтвердила готовність Японії надалі допомагати у відновленні української енергетичної системи.