Попередня реєстрація виборців за кордоном: МЗС і ЦВК готують електронний механізм для «мепінгу» громадян

Для організації перших повоєнних виборів за кордоном планують запровадити електронну попередню реєстрацію, яка дозволить ЦВК зрозуміти, де саме зосереджені українські громадяни, і відкрити виборчі дільниці у зручних для них місцях.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

«Це важлива новела (Ред.: попередньої реєстрації виборців). Цю ідею попередньо відпрацьовувала ЦВК разом із МЗС. Про що йдеться? Про те, що буде запроваджений електронний механізм, щоб громадяни, які перебувають за кордоном, могли завчасно зголоситися, що вони мають намір взяти участь у виборах», – розповів Карасевич.

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Він пояснив, що громадяни мають не просто зголоситися, а й зазначити своє місце проживання, але водночас наголосив, що не йдеться про детальні персональні дані на кшталт точної адреси.

«Йдеться про те, що в ЦВК і в нас, якщо ми моделюємо майбутній процес утворення виборчих дільниць за межами закордонних дипустанов, є потреба знати, де перебувають наші громадяни. Ми об'єктивно цього не знаємо», – наголосив державний секретар МЗС.

За його словами, наразі відомий лише приблизний розподіл громадян по державах-членах ЄС, і то тільки тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, оскільки це відкрита статистична інформація. Попередня реєстрація дозволить ЦВК зробити «мепінг» зосередження громадян, а самі вони зможуть обрати найближчий великий населений пункт, де їм буде зручно проголосувати.

«А ми потім подивимося на цю загальну інформацію і вирішимо, що, наприклад, у Німеччині нам треба умовно відкрити 100 чи більше закордонних виборчих дільниць саме в цих місцях. І ті місця, які будуть обрані, не будуть рандомні – вони будуть дійсно зручні для громадян», – зазначив він.

Карасевич додав, що обговорюється й інша опція, яку можна додати до системи попередньої реєстрації, – можливість для громадян зголоситися, чи бажають вони взяти участь у роботі виборчої комісії.

Для розгортання навіть 300–400 виборчих дільниць на кожній з них потрібна буде окрема виборча комісія, а отже – понад 10 тисяч громадян України за кордоном, готових не лише проголосувати, а й кілька днів організовувати сам процес.

Раніше перший заступник голови ЦВК Сергій Дубовик також звертав увагу, що на це знадобляться додаткові кошти з бюджету. Карасевич підтвердив, що це додаткова стаття витрат, однак конкретних розрахунків поки не робили.

«Все залежить від того, яка буде добова норма відшкодування – вона визначається ЦВК для кожного члена дільничної комісії. Це оплачувана робота», – зазначив він.

За його словами, цю суму згодом потрібно буде помножити на кількість виборчих дільниць та кількість членів у дільничних виборчих комісіях – і ці додаткові кошти ще рахуватимуть.