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Перший транш кредиту від ЄС вирішили приурочити до Конференції з відновлення

Україна отримає від блоку 3,2 мільярда євро.

Перший транш кредиту від ЄС вирішили приурочити до Конференції з відновлення
Фото: ukrinform.ua

Під час Конференції з відновлення України у Гданську, яка була затьмарена дипломатичним скандалом між Україною та Польщею, Євросоюз надасть Києву перший транш макрофінансового кредиту.

Як стверджує "Європейська правда", рішення про приурочення траншу до цієї події було ухвалене ще минулого тижня. Розмір першої виплати складає 3,2 мільярда євро, вона надійде на рахунки України 25-26 червня.

Ймовірно, ще до кінця місяця буде перераховано і другий платіж, спеціально спрямований на підтримку українського війська. Його розмір складе 5,9 мільярда євро.

Наразі невідомо, чи поїде Президент України Володимир Зеленський до Гданська з урахуванням складної ситуації у спілкуванні Києва та Варшави на тлі "конфлікту орденів". Кароль Навроцький запрошення на захід не отримав.

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