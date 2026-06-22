У Зеленського продовжують аналізувати, чи поїде він на конференцію до Польщі

Днями міністр закордонних справ Сибіга казав, що рішення ухвалять у понеділок.

Рішення про те, чи поїде президент Володимир Зеленський до польського Ґданська на конференцію з відновлення, ще не ухвалили. Про це вдень 22 червня повідомив його радник Дмитро Литвин у коментарі на запит журналістів.

Литвин сказав, що ситуацію продовжують аналізувати. Про рішення повідомлять одразу після його ухвалення.

Конференція з відновлення України має пройти в Ґданську 25–26 червня. Її метою є посилення міжнародної підтримки відбудови України і залучення нових інвестицій.

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Фото: Конференція з відновлення України

Такі конференції в попередні роки проходили в Італії, Німеччині, Великій Британії та інших країнах. Цього року її вперше організовує Польща, й очікувалося, що участь братимуть український президент та польський прем’єр-міністр.

Контекст

Днями польський президент Кароль Навроцький вирішив відкликати Орден Білого Орла, яким був нагороджений Зеленський. Це відбулося у зв'язку з незадоволенням Варшави через рішення президента присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Зеленський назвав це рішення польського колеги політичним кроком перед виборами в 2027-му. Він наголосив, що підрозділ самостійно обрав назву, пов'язану з історичними постатями, яких поважають бійці.

Президент України після рішення про позбавлення ордену відправив його Новою поштою до Варшави на ім’я Кароля Навроцького.

Після позбавлення Зеленського від цієї нагороди відмовилися другий, третій і п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також орден повернув міністр закордонних справ Андрій Сибіга.