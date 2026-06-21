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Трамп погрожує завдати потужного удару по Ірану через Ліван

На переговорах у Швейцарії іранська делегація виразила з цього приводу протест.

Трамп погрожує завдати потужного удару по Ірану через Ліван
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив знову «дуже сильно вдарити» по Ірану, якщо Тегеран не зупинить угруповання «Хезболла» в Лівані. 

За словами Трампа, Іран має негайно припинити фінансування своїх проксі-сил, які обстрілюють Ізраїль, передає Sky News.

Американський лідер наголосив, що в іншому разі США завдадуть іще потужнішого удару, ніж минулого тижня.

На тлі цих заяв у Швейцарії завершився перший раунд переговорів між країнами. Іранська делегація вже висловила протест через погрози Трампа, а її очільник Мохаммад Калібаф закликав США стежити за своїми висловлюваннями. Калібаф заявив, що збройні сили Ірану готові до відповіді, а погрози американців не мають жодної цінності. Також іранська сторона відхилила пропозицію організаторів зустрічі зробити спільне фото після переговорів і потиснути руки членам делегації США.

Державний мовник Ірану повідомив, що під час першої 80-хвилинної зустрічі сторони взагалі не обговорювали ядерну програму. Переговорники зосередилися на меморандумі про взаєморозуміння, зокрема, на ситуації в Лівані. При цьому представники Ірану попередили: якщо війна в Лівані не припиниться, вони не вестимуть переговори на інші теми. Деякі іранські медіа навіть заявили, що делегація покинула місце проведення зустрічі на знак протесту. 

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