Експосол у Польщі Зварич відмовився від ордена "За заслуги", отриманого в 2024 році від Дуди

Він наголосив, що це не є жестом неповаги до польського народу.

Посол України в Чехії, експосол України в Польщі (2022-2024рр.) Василь Зварич відмовився від Ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги", отриманого у липні 2024 року від на той час президента Республіки Польща Анджея Дуди.

Про це Зварич повідомив у фейсбуці.

"Моє рішення відмовитись від державної нагороди Республіки Польща не є жестом неповаги до польського народу, до моїх польських друзів чи до тих людей у Польщі, які багато років працювали задля українсько-польського порозуміння. Навпаки – це протест проти руйнування спадщини українсько-польського примирення, яку десятиліттями будували люди доброї волі по обидва боки кордону. Я й надалі вірю, що українці та поляки залишаться союзниками. Але союзництво може бути міцним лише тоді, коли воно ґрунтується на взаємній повазі, рівності та визнанні права кожного народу на власну пам’ять, власну гідність і власних героїв", – написав він.

Він наголосив, що щиро вдячний своїм польським друзям за визнання, завдяки якому він отримав цю нагороду, але "відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща".

Зварич зазначив, що Україна ніколи не ставила під сумнів право Польщі вшановувати своїх національних героїв, військові формування та діячів визвольного руху, навіть тих, які асоціюються зі смертю невинних людей, і тому очікує такого ж ставлення до суверенного права України вшановувати тих, хто боровся за українську державу.

Скандал із польським Орденом Білого Орла