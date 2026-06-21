«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСвіт

Експосол у Польщі Зварич відмовився від ордена "За заслуги", отриманого в 2024 році від Дуди

Він наголосив, що це не є жестом неповаги до польського народу. 

Експосол у Польщі Зварич відмовився від ордена "За заслуги", отриманого в 2024 році від Дуди
Посол Укранїи в Польщі Василь Зварич
Фото: PAP/Marcin Obara

Посол України в Чехії, експосол України в Польщі (2022-2024рр.) Василь Зварич відмовився від Ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги", отриманого у липні 2024 року від на той час президента Республіки Польща Анджея Дуди

Про це Зварич повідомив у фейсбуці.

"Моє рішення відмовитись від державної нагороди Республіки Польща не є жестом неповаги до польського народу, до моїх польських друзів чи до тих людей у Польщі, які багато років працювали задля українсько-польського порозуміння. Навпаки – це протест проти руйнування спадщини українсько-польського примирення, яку десятиліттями будували люди доброї волі по обидва боки кордону. Я й надалі вірю, що українці та поляки залишаться союзниками. Але союзництво може бути міцним лише тоді, коли воно ґрунтується на взаємній повазі, рівності та визнанні права кожного народу на власну пам’ять, власну гідність і власних героїв", – написав він. 

Він наголосив, що щиро вдячний своїм польським друзям за визнання, завдяки якому він отримав цю нагороду, але "відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща".

Зварич зазначив, що Україна ніколи не ставила під сумнів право Польщі вшановувати своїх національних героїв, військові формування та діячів визвольного руху, навіть тих, які асоціюються зі смертю невинних людей, і тому очікує такого ж ставлення до суверенного права України вшановувати тих, хто боровся за українську державу.

Скандал із польським Орденом Білого Орла

  • 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА». У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».
  • Від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща" відмовилися і посол Василь Боднар, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та глава МЗС Андрій Сибіга.
  • Також очільник Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".
  • 20 червня у знак солдарності із президентом Зеленським, другий, третій і п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вирішили відмовитися від польського Ордена Білого Орла. 
  • Президент України Володимир Зеленський відправив свій орден Навроцькому поштою
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies