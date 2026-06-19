Президент Польщі позбавив Зеленського ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, пише RMF24.
Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».
У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».
За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.
Польський лідер запевнив, що його крок «не спрямований проти українського народу» і «не означає зміни стратегічного напрямку безпекової політики Польщі». Він запевнив, що позиція Варшави щодо підтримки України у її війні проти російської агресії залишається незмінною.
- Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла у квітні 2023 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди.
- Нагороду вручили як визнання заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між країнами, за розвиток співпраці заради демократії, миру та безпеки в Європі, а також за непохитність у захисті прав людини.
- Варшава негативно ставиться до ОУН і УПА. Раніше були спроби істориків обох держав досягти консенсусу в цьому питанні. Для цього організовували різні форуми і конгреси, однак польська сторона відмовляється іти на поступки і надміру політизує тему визвольного руху.
- Варшава не хоче визнавати, що причиною міжетнічних конфліктів могла бути жорстка антиукраїнська політика її державних і військових діячів, натомість вважає українських спротив "неспровокованим" і всю вину покладає на Україну.
- Польська сторона регулярно висуває претензії до вшанування видатних діячів ОУН та УПА в Україні. Але наша держава не висувала Польщі претензій щодо вшанування постаті Юзефа Пілсудського, причетного до пацифікації українців у 1930-х роках, а також Армії Крайової, яка, зокрема, з польським партизанами вигубила українське село Сагринь на Холмщині у 1944-му, де більшість жителів були жінки і діти.