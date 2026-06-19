Президент Польщі позбавив Зеленського ордена Білого Орла

Польський лідер запевнив, що його крок «не спрямований проти українського народу».

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Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, пише RMF24.

Причиною такого кроку став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що «є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна».

За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.

Польський лідер запевнив, що його крок «не спрямований проти українського народу» і «не означає зміни стратегічного напрямку безпекової політики Польщі». Він запевнив, що позиція Варшави щодо підтримки України у її війні проти російської агресії залишається незмінною.