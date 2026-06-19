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Росія продала конфісковані активи одного з найбільших золотовидобувників за пів ціни - $1,3 мільярда

Продаж відбувся через голландський аукціон, де стартова ціна поступово знижується, поки не з'явиться перший покупець.

Росія продала конфісковані активи одного з найбільших золотовидобувників за пів ціни - $1,3 мільярда
золото
Фото: Depositphotos/bashta

19 червня, російська влада продала мажоритарну частку акцій одного з п'яти найбільших золотовидобувних підприємств країни — ПАТ «Южуралзолото» (ЮГК), яке минулого року конфіскувала у місцевого мільярдера. 

Новим власником 67,2% акцій компанії та пов'язаних із нею структур стане московський холдинг «БТС-Мост», передає Bloomberg.

Сума угоди склала близько 1,3 мільярда доларів. Проте продаж відбувся через голландський аукціон (де стартова ціна поступово знижується, поки не з'явиться перший покупець), оскільки попередні спроби реалізувати актив провалилися через повну відсутність попиту. Спочатку держава намагалася продати цей пакет за 162 мільярди рублів, тобто фактично актив віддали майже вдвічі дешевше від початкової ціни.

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Новий власник: Холдинг «БТС-Мост» пов'язаний із бізнесменом чеченського походження Русланом Байсаровим, чиї активи також охоплюють видобуток вугілля і транспортну інфраструктуру.

Компанію конфіскували в олігарха Костянтина Струкова, чия родина володіла підприємством десятиліттями. Струков є давнім депутатом від керівної партії «Єдина Росія» в Челябінській області, а у 2021 році Путін навіть нагородив його орденом «За заслуги перед Вітчизною». Попри це, торік прокуратура звинуватила його в незаконному отриманні контролю над бізнесом під час перебування на державній посаді, і суд оперативно відібрав активи на користь держави.

Підприємство «Южуралзолото» (базується в Челябінській області на Уралі) за підсумками 2025 року виробило 385 800 тройських унцій золота.

Експерти зазначають, що цей вимушений розпродаж за безцінь чітко підкреслює труднощі, з якими стикається Кремль. Після масової експропріації бізнесів у місцевих підприємців за останній рік (під приводом корупції, незаконної приватизації чи наявності подвійного громадянства) держава не може знайти реальних покупців, готових платити повну вартість за конфісковані активи.

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