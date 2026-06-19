ЗМІ: в Ірані співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу

Суд також призначив дворічну заборону на виїзд з країни та заняття творчою діяльністю.

В Ірані 29-річну співачку Парасту Ахмаді та вісьмох учасників її творчої команди засудили до 74 ударів батогом після онлайн-концерту, який транслювався на YouTube у грудні 2024 року. Крім цього покарання, суд також призначив їм дворічну заборону на виїзд з країни та заняття творчою діяльністю, пише The Guardian із посиланням на правозахисників та адвокатів.

Причиною переслідування став концерт, під час якого Ахмаді виконала патріотичну пісню "Az Khoone Javanane Vatan" ("Кров юнаків Вітчизни") без традиційного хіджабу. Відео швидко стало популярним та набрало мільйони переглядів.

Після публікації концерту співачку та кількох музикантів затримали, однак згодом відпустили. Водночас влада відкрила кримінальну справу за звинуваченнями у "порушенні суспільної моралі" та поширенні "аморального контенту".

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Правозахисні організації назвали вирок черговим проявом репресій проти представників культури, які відкрито демонструють незгоду з політикою іранської влади.

Директорка з адвокації американського Центру з прав людини в Ірані Бахар Гандехарі заявила, що покарання за спів та появу без хіджабу свідчить про незмінність репресивної політики режиму щодо жінок і митців.

Своєю чергою іранський адвокат і правозахисник Моїн Хазаелі наголосив, що виконання музики жінками не є кримінальним злочином відповідно до законодавства Ірану. Він також зазначив, що тілесні покарання у вигляді бичування міжнародні правозахисні організації розцінюють як форму катувань та нелюдського поводження.

Іранська акторка Сетаре Малекі, яка була змушена покинути країну після участі у фільмі "Насіння священного інжиру", назвала виступ Ахмаді актом спротиву. За її словами, співачка свідомо ризикувала, відстоюючи своє право співати, жити та бути почутою.

Вирок офіційно ще не оприлюднений судом Ірану, однак його існування підтверджують адвокати та правозахисники, які ознайомилися з матеріалами справи.