Йшлося про штурм квартири Луїша Монтенегру з метою викрадення прем'єра, а також атаку дроном на приватну резиденцію Антоніу Кошти.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта був серед понад 100 політиків та громадських діячів, включених до списку “небажаних осіб” португальської неонацистської групи.

Про це пише Politico з посиланням на Генеральну прокуратуру країни.

Лузітанський армілярний рух (MAL), який влада описує як “ультраправий, націоналістичний, неонацистський, антисистемний рух за перевагу білої раси”, створили у 2018 році. Його учасники почали складати список потенційних цілей, яких група вважала відповідальними за “занепад нації”.

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Окрім Кошти, який обіймав посаду прем'єр-міністра Португалії з 2015 по 2024 рік, до списку входили нинішній голова уряду країни Луїш Монтенегро, колишні президенти Анібал Каваку Сілва та Марсело Ребелу ді Соза, а також мер Лісабона Карлош Моедаш. У списку також були такі громадські діячі, як-от журналіст Мігель Соуза Тавареш, комік Рікарду Араужу Перейра та колишня депутатка Європейського парламенту Ана Гомеш.

За інформацією Генеральної прокуратури, список використовувався для планування “майбутніх дій” проти відомих осіб.

Серед ймовірних членів групи був високопоставлений офіцер Поліції громадської безпеки Португалії, який надав MAL інформацію про заходи безпеки провідних політиків. Угруповання обговорювало штурм квартири Монтенегру з метою викрадення прем'єра, а також атаку дроном на приватну резиденцію Кошти.

У червні 2025 року португальська влада заарештувала шістьох членів MAL, четверо з яких перебувають під вартою за ймовірні терористичні злочини. Встановлено, що група мала широкі зв'язки з неонацистськими групами у всій Європі. Вони використовували 3D-принтери для створення “зброї-привида” (без серійних номерів) для здійснення нападів на свої цілі.