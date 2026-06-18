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Reuters: з 2027 року заборонена вся торгівля ЗПГ для операторів ЄС

Минулого року ЄС імпортував 14,94 мільйона метричних тонн з російського «Ямал ЗПГ».

Reuters: з 2027 року заборонена вся торгівля ЗПГ для операторів ЄС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Компаніям, що базуються в ЄС, вже з 2027 року заборонено продавати російський зріджений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.

Про це пише Reuters, посилаючись на лист ЄС.

Рішення забороняє компаніям продавати російський ЗПГ третім країнам, незалежно від того, чи призначений він для ЄС чи ні.

«Перевезення російського ЗПГ операторами Союзу незалежно від кінцевого пункту призначення заборонено в контексті заборони ЗПГ», – йдеться в листі.

Лише минулого року ЄС імпортував 14,94 мільйона метричних тонн з проекту «Ямал ЗПГ» у Росії. 

  • Лідери G7 домовилися суттєво посилити санкції проти російської нафти та газу. Це стало можливим після покращення ситуації на Близькому Сході.
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