Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСвіт

Швеція виділяє $108 мільйонів для PURL

За ці кошти зможуть закупити американську зброю для України.

Швеція виділяє $108 мільйонів для PURL
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон

Швеція внесе 108 мільйонів доларів США до ініціативи PURL. 

Ці кошти є частиною раніше анонсованого пакету допомоги, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, ідеться на урядовому сайті.

За словами Йонсона, через механізм PURL Україна зможе оперативно отримати пріоритетне американське озброєння, зокрема, сучасні системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

Йонсон наголосив, що підтримка Швеції є довгостроковою, масштабною та базується лише на потребах нашої держави.

Для Швеції це вже четвертий внесок у цю програму, а загальна сума шведської допомоги через PURL тепер становить 543 мільйони доларів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція вже надала Україні військову допомогу на суму 128 мільярдів шведських крон, частина з яких була спрямована до міжнародних фондів і партнерських ініціатив.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies