Швеція виділяє $108 мільйонів для PURL

За ці кошти зможуть закупити американську зброю для України.

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Швеція внесе 108 мільйонів доларів США до ініціативи PURL.

Ці кошти є частиною раніше анонсованого пакету допомоги, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, ідеться на урядовому сайті.

За словами Йонсона, через механізм PURL Україна зможе оперативно отримати пріоритетне американське озброєння, зокрема, сучасні системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

Йонсон наголосив, що підтримка Швеції є довгостроковою, масштабною та базується лише на потребах нашої держави.

Для Швеції це вже четвертий внесок у цю програму, а загальна сума шведської допомоги через PURL тепер становить 543 мільйони доларів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція вже надала Україні військову допомогу на суму 128 мільярдів шведських крон, частина з яких була спрямована до міжнародних фондів і партнерських ініціатив.