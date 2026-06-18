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НАТО розгортає в Туреччині ракетну систему SAMP/T для посилення оборони

Система доповнить комплекси протиповітряної оборони Іспанії, Туреччини, США та Альянсу, які вже розгорнуті в регіоні.

НАТО розгортає в Туреччині ракетну систему SAMP/T для посилення оборони
ЗРК Система SAMP/T
Фото: babel.ua

НАТО розгорнуло італійську систему протиракетної оборони SAMP/T у турецькому місті Конья для посилення протиповітряної оборони альянсу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерство оборони Туреччини.

За словами представника НАТО, ця система доповнить комплекси протиповітряної оборони Іспанії, Туреччини, США та Альянсу, які вже розгорнуті в регіоні, і посилить кругову оборону проти будь-яких потенційних загроз.

Анкара, яка готується до проведення саміту лідерів НАТО в липні, нещодавно закликала до необмеженої співпраці в оборонній промисловості для покращення стримування вздовж південно-східного флангу альянсу.

Туреччина також планує активувати вітчизняні системи протиракетної оборони під час саміту 7-8 липня. Міністерство оборони підтвердило у четвер, що місцева система ПРО Siper досягла своєї повної оперативної готовності під час випробувань минулого тижня.

За інформацією міністерства, “Зірка і Півмісяць” – нещодавно збудована військова штаб-квартира в Анкарі, схожа на Пентагон, прийматиме лідерів НАТО та міністрів оборони на офіційній вечері під час саміту.

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