Система доповнить комплекси протиповітряної оборони Іспанії, Туреччини, США та Альянсу, які вже розгорнуті в регіоні.

НАТО розгорнуло італійську систему протиракетної оборони SAMP/T у турецькому місті Конья для посилення протиповітряної оборони альянсу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерство оборони Туреччини.

За словами представника НАТО, ця система доповнить комплекси протиповітряної оборони Іспанії, Туреччини, США та Альянсу, які вже розгорнуті в регіоні, і посилить кругову оборону проти будь-яких потенційних загроз.

Анкара, яка готується до проведення саміту лідерів НАТО в липні, нещодавно закликала до необмеженої співпраці в оборонній промисловості для покращення стримування вздовж південно-східного флангу альянсу.

Туреччина також планує активувати вітчизняні системи протиракетної оборони під час саміту 7-8 липня. Міністерство оборони підтвердило у четвер, що місцева система ПРО Siper досягла своєї повної оперативної готовності під час випробувань минулого тижня.

За інформацією міністерства, “Зірка і Півмісяць” – нещодавно збудована військова штаб-квартира в Анкарі, схожа на Пентагон, прийматиме лідерів НАТО та міністрів оборони на офіційній вечері під час саміту.