У Вірменії пройдуть військові навчання за участі країн НАТО

Там відпрацюють навички підготовки та виконання миротворчих завдань.

З 17 по 25 червня у Вірменії відбудуться щорічні військові навчання "Eagle Partner-2026", за участі країн НАТО.

Про це повідомили в Міноборони Вірменії, передає Суспільне.

В навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади Збройних Сил Вірменії (250 учасників), Армії США в Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу (58 учасників), Франції (24 учасники) та Греції (11 учасників).

Під час навчань відпрацюють підготовку та виконання миротворчих завдань. Їх метою є обмін передовим досвідом в управлінні та тактичному спілкуванні, а також посилення готовності миротворчого підрозділу Збройних Сил Вірменії.