ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаСвіт

Усі країни ЄС погодили відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови

Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини.

Усі країни ЄС погодили відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови
Фото: EPA/UPG

Усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови.

Про це ідеться офіційному повідомленні ЄС.

Йдеться про старт переговорів за ключовим блоком, який охоплює основи процесу вступу, зокрема сферу правосуддя, свободи та фундаментальних прав.

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу приєднання, зокрема справедливості, свободи та основних прав людини. Ми бачили наполегливу працю цих країн і винагороджуємо її чітким шляхом уперед", – зазначили в пресслужбі ЄС.

У повідомленні наголошується, що розширення Євросоюзу є "стратегічним вибором, а також інвестицією у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання".

  • Посли Європейського Союзу за невідкладною процедурою внесли на розгляд Комітету постійних представників обговорення процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластеру "Основи" у переговорах щодо вступу до ЄС.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт та Київ дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За його словами, український уряд узяв на себе зобов'язання найближчим часом перенести напрацьовані заходи у правове поле. 
  • Зобов'язання, які взяла на себе Україна, також будуть відображені в її плані дій перед ЄС. Якщо це станеться, угорський уряд зробить свій внесок у відкриття першого кластера вступу до ЄС щодо України.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies