Усі країни ЄС погодили відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови

Усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови.

Про це ідеться офіційному повідомленні ЄС.

Йдеться про старт переговорів за ключовим блоком, який охоплює основи процесу вступу, зокрема сферу правосуддя, свободи та фундаментальних прав.

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу приєднання, зокрема справедливості, свободи та основних прав людини. Ми бачили наполегливу працю цих країн і винагороджуємо її чітким шляхом уперед", – зазначили в пресслужбі ЄС.

У повідомленні наголошується, що розширення Євросоюзу є "стратегічним вибором, а також інвестицією у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання".

Раніше Євросоюз анонсував 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України.

Посли Європейського Союзу за невідкладною процедурою внесли на розгляд Комітету постійних представників обговорення процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластеру "Основи" у переговорах щодо вступу до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт та Київ дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За його словами, український уряд узяв на себе зобов'язання найближчим часом перенести напрацьовані заходи у правове поле.