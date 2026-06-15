​Міністри ЄС відреагували на обстріл Лаври: "Це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені"

Європейські міністри закордонних справ засудили удар Росії по Києво-Печерській лаврі, назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має жодних "червоних ліній".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені", – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.
Барро наголосив, що Росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій", завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО.
"Це, очевидно, є абсолютно неприйнятним", – додав французький міністр.
Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас також засудила російську атаку.
"Минулої ночі ми знову стали свідками посилених атак на цивільних осіб, а також на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить Росія", – сказала вона.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав атаку свідченням небажання Росії вести мирні переговори.
- Уночі 15 червня армія Росії провела чергову атаку. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Станом на ранок відомо про п'ятьох загиблих (в Солом'янському, Оболонському і Голосіївському районах) та 35 поранених у Києві. Зокрема – вагітна і двоє дітей. Пошкодження є майже в усіх районах столиці. Серед них - Києво-Печерська лавра.