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​Міністри ЄС відреагували на обстріл Лаври: "Це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені"

Вони назвали атаку свідченням небажання Росії вести мирні переговори.

Фото: LB.ua

Європейські міністри закордонних справ засудили удар Росії по Києво-Печерській лаврі, назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має жодних "червоних ліній".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені", – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Барро наголосив, що Росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій", завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО.

"Це, очевидно, є абсолютно неприйнятним", – додав французький міністр.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас також засудила російську атаку.

"Минулої ночі ми знову стали свідками посилених атак на цивільних осіб, а також на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить Росія", – сказала вона.

Фото: LB.ua

Рятувальники ліквідовують пожежі на даху Успенського собору Києво-Печерської Лаври
Фото: Зоряна Стельмах
Рятувальники ліквідовують пожежі на даху Успенського собору Києво-Печерської Лаври

Фото: LB.ua

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав атаку свідченням небажання Росії вести мирні переговори.

  • Уночі 15 червня армія Росії провела чергову атаку. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Станом на ранок відомо про п'ятьох загиблих (в Солом'янському, Оболонському і Голосіївському районах) та 35 поранених у Києві. Зокрема – вагітна і двоє дітей. Пошкодження є майже в усіх районах столиці. Серед них - Києво-Печерська лавра. 
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