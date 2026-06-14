У Римі одночасно відбулися масштабні мітинги прихильників та противників міграції

У Римі вчора відбулися антиміграційні та проміграційні мітинги, до яких долучилися десятки тисяч осіб.

Про це повідомляє DW.

До правого антиміграційного маршту приєдналися кілька тисяч демонстрантів з усієї Італії.

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Марш відбувся після того, як законопроєкт громадянської ініціативи під назвою “Реміграція та реконкіста”, який має на меті запровадити масштабні заходи проти іммігрантів, зібрав 50 000 підписів, необхідних для його внесення до парламенту.

Багато демонстрантів підкидали руки у фашистському вітанні та вигукували “Дуче” – це посилання на Беніто Муссоліні, фашистського диктатора, який правив Італією з 1922 року до свого повалення в 1943 році.

Термін “реміграція” останніми роками використовувався ультраправими групами у всій Європі в рамках закликів до обмеження імміграції та зменшення кількості іноземних мігрантів, зокрема шляхом депортації.

З іншого боку Риму десятки тисяч людей з кількох лівих груп та профспілок приєдналися до мітингу на підтримку міграції.

Для забезпечення порядку в італійській столиці під час акцій залучили тисячі поліцейських. Про випадки насильства не повідомлялося.

Дебати щодо міграції змусили праву коаліцію прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні балансувати між різними політичними інтересами.

Хоча правопопулістська та антиміграційна партія “Ліга” підтримала дискусію, викликану законопроектом про “реміграцію”, “Брати Італії” Мелоні та її центристські партнери у коаліції є більш обережними.

Критики громадянської ініціативи висловлюють занепокоєння щодо законності законопроєкту, стверджуючи, що він дискримінує людей за етнічною ознакою і тому порушує конституцію Італії та законодавство ЄС.

Уряд Мелоні фактично прагнув розширити легальну міграцію з моменту приходу до влади, намагаючись вирішити проблему нестачі робочої сили в низці ключових секторів. З 2023 по 2025 рік Італія дозволила в'їзд до країни 452 000 працівникам з країн, що не входять до ЄС.

Полярні марші в Римі відбулися через день після того, як Європейський Союз затвердив нові правила регулювання нелегальної міграції та надання притулку.