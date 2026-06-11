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У Північній Ірландії під час заворушень поранено 12 поліцейських

Поліція заарештувала 16 осіб.

У Північній Ірландії під час заворушень поранено 12 поліцейських
Заворушення у Північній Ірландії, 10 червня 2026 року
Фото: EPA/UPG

12 поліцейських отримали поранення та 16 осіб заарештовано протягом другої ночі заворушень у Північній Ірландії, повідомляє BBC.

Для розгону великого натовпу під час заворушень застосували водну грамату. Заворушення спричинені нападом мігранта з ножем у Белфасті в понеділок.

Міністр у справах Північної Ірландії Гіларі Бенн заявив, що після кількох ночей насильства серед представників етнічних меншин “поширився страх”.

Поліція Північної Ірландії закликала громадян не піддаватися впливу дезінформації в мережі. Бенн заявив, що люди далеко за межами Белфаста “намагаються підігрівати та роздмухувати полум'я цього безладу”.

У середу 30-річний чоловік, родом із Судану, постав перед судом за звинуваченням у замаху на вбивство через напад з ножем на Стівена Огілві. Родина Огілві повідомила, що його стан стабільний і закликала до спокою.

Біженець, який заїхав до Сполученого Королівства у 2023 році, намагався відтяти голову британцю ножем. У відповідь на це тисячі людей вийшли на акції, спрямовані проти масової міграції.

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