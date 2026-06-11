Троє індійських моряків загинули внаслідок удару США по нафтовому танкеру

Судно MT Settebello під прапором Палау зазнало нападу в середу після того, як американські військові звинуватили його в невиконанні вказівок.

Троє індійських моряків, які вважалися зниклими безвісти, загинули після удару американських військових по танкеру в Оманській затоці.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністра з питань судноплавства Індії Сарбананду Соновала.

Судно MT Settebello під прапором Палау зазнало нападу в середу після того, як американські військові звинуватили його в невиконанні “вказівок американських сил”.

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На борту було 24 індійських членів екіпажу, 21 з них врятували.

Соновал назвав інцидент “дуже прикрим”, додавши, що тіла трьох чоловіків заберуть незабаром.

Після удару уряд Індії викликав заступника голови місії США в Делі.

Військові США звинуватили “Settebello” у порушенні американської блокади і “спробі перевезти нафту з Ірану”.

У дописі на соціальній платформі X Центральне командування США повідомило, що літак випустив “високоточні боєприпаси” в машинне відділення танкера “після того, як екіпаж неодноразово не виконав” вказівок.

Це друге судно з індійським екіпажем, яке зазнало нападу з боку США цього тижня. У понеділок американські війська атакували в Оманській затоці нафтовий танкер “Marivex”, також під прапором Палау, з індійським екіпажем, після того, як він не виконав інструкцій Сполучених Штатів.

За словами індійської влади, усіх 24 членів екіпажу врятували оманські військові.

У четвер посольство Індії в Омані заявило, що дізналося про ще один “інцидент” за участю судна біля порту Шинас в Омані, але не уточнило, чи був на борту індійський екіпаж.