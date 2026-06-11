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Після обстрілу з боку США Іран заявив про закриття Ормузької протоки для всіх суден

Центральне командування Сполучених Штатів називає цю інформацію брехливою.

Після обстрілу з боку США Іран заявив про закриття Ормузької протоки для всіх суден
Ормузька протока
Фото: ТСН

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що у відповідь на удари з боку Сполучених Штатів повністю перекрив Ормузьку протоку для проходження будь-яких суден.

Як пише CNN, Вашингтон розпочав нову хвилю обстрілів Ірану, спрямовану на те, щоб змусити керівництво в Тегерані до мирної годи. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що нинішня атака не буде тривалою.

Центральне командування збройних сил США, відповідальне за операцію на Близькому Сході, переконує, що Іран бреше, говорячи про 100% закриття Ормузької протоки. Комерційні судна і нафтові танкери нібито продовжують свій рух ключовою транспортною морською магістраллю.

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