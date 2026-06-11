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У Барселоні урочисто відкрили головну вежу собору Саґрада Фамілія

Шедевр Антоніо Гауді нарешті добудований - майже.

У Барселоні урочисто відкрили головну вежу собору Саґрада Фамілія
Саґрада Фамілія
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV за присутності короля Іспанії Феліпе, королеви Летиції та прем'єр-міністра країни Педро Санчеза відкрив та освятив вежу Ісуса Христа у соборі Саґрада Фамілія у Барселоні. Таким чином фактично було відзначено завершення спорудження шедевру за проєктом видатного архітектора Антоніо Гауді.

Як пише BBC, висота 172,5 метри робить собор найвищим християнським храмом у світі. Церемонію за участю Папи провели у символічну дату - соті роковини смерті Гауді, який заповів будувати Саґраду Фамілію виключно за пожертви.

Усім гостям у храмі роздали ліхтарі, які нагадують дизайном хрест, що вінчає башту Христа, а фасад собору сяяв барвами. У небі біля храму безпілотники сформували зображення Гауді, а після урочистостей розпочався салют. 

Хоч найвідоміший довгобуд світу нарешті постав у практично готовому вигляді, роботи триватимуть ще упродовж принаймні 10 років. Залишається незавершеним один із трьох фасадів храму, потрібно звести сходи до центрального входу, а також облаштувати прилеглу територію. 

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