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Папа Римський Лев XIV у суботу прибув до Іспанії з тижневим візитом

Він перебуватиме у країні із 6 по 12 червня. 

Папа Римський Лев XIV у суботу прибув до Іспанії з тижневим візитом
Король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція вітають Папу Лева XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV у суботу прибув до Іспанії з тижневим візитом. Він перебуватиме у країні із 6 по 12 червня. 

Про це пишуть Reuters та Vatican News

Папу зустрічали король Філіп VI та королева Летіція, як також глава уряду Педро Санчес.

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Лев XIV відвідає Мадрид, Барселону та Канарські острови, зробивши дві зупинки на Гран-Канарії та Тенеріфе. У Барселоні він інаугурує нову, найвищу вежу базиліки Саґрада Фамілія, приурочивши це до сторіччя від дня смерті Антоніо Ґауді.

Очікується, що перший в історії американський глава Католицької церкви збере великі натовпи вірян.

Лев XIV, який раніше викликав невдоволення президента США Дональда Трампа через критику його антиміграційної політики, на завершальному етапі поїздки зустрінеться з мігрантами та організаціями, що надають їм допомогу.

Під час польоту з Рима до Мадрида понтифік заявив журналістам, що хоче своїм візитом подати світові приклад поваги до людського життя.

Лев XIV, який останніми місяцями дедалі гостріше висловлюється щодо світових політичних тенденцій, має виголосити понад 20 промов і стане першим Папою Римським, який виступить перед парламентом Іспанії.

Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що понтифік, ймовірно, засудить війни, що тривають у світі, та закликатиме до діалогу для подолання політичної й соціальної поляризації.

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