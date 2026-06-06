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Через зміну риторики Трампа щодо військ у Європі США втратили мільйони доларів

Солдати мають низький моральний дух через відсутність запланованих ротацій.

Через зміну риторики Трампа щодо військ у Європі США втратили мільйони доларів
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Associated Press, постійна зміна рішень Білого дому щодо розміщення військ США у європейських країнах-союзниках мала негативні наслідки для війська та бюджету країни.

Пентагон втратив щонайменше 32 мільйони доларів, коли президент Дональд Трамп раптово передумав проводити розгортання у Польщі 4 тисяч солдатів з Техасу. Транспортне командування вже встигло надіслати за океан потрібну техніку, яку довелося повертати назад. 

До того ж, суттєво знизився моральний дух солдатів, які отримали скасування наказу ледь не за лічені хвилини до того, як мали сідати в літак. Водночас у Європі перебувають мінімум 1000 американських військових, які через примхи Трампа не змогли вчасно отримати ротаційну заміну і не поїхали додому.

Загалом Сухопутні війська США під час другої каденції Трампа постійно стикаються із фінансовими проблемами. Білий дім надто часто ставить перед ними незаплановані завдання, на виконання яких йдуть непередбачені раніше кошти - наприклад, розгортання Національної гвардії у Вашингтоні чи посилення кордону з Мексикою.

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