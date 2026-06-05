ЗМІ: у британській розвідці попереджають про можливий напад Росії на НАТО до 2030 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголошує на необхідності термінового збільшення оборонних інвестицій через зростання загрози з боку Росії. За оцінками британської розвідки, Москва може здійснити напад на країни НАТО вже до 2030 року.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву глава британського уряду.

За словами Кіра Стармера, інформація британських спецслужб збігається з оцінками розвідувальних структур інших держав-членів Альянсу.

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"Якщо вам потрібно нагадування про важливість цього, то, згідно з нашими розвідувальними даними та оцінками інших країн НАТО, напад Росії на НАТО може статися вже у 2030 році", – наголосив прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що майбутнє збільшення оборонних витрат не лише зміцнить безпеку країни, а й стане потужним стимулом для економіки.

Зокрема, нові замовлення отримають підприємства оборонно-промислового комплексу, що дозволить створити тисячі кваліфікованих і високооплачуваних робочих місць по всій країні.

За словами Стармера, майбутня програма інвестицій буде орієнтована насамперед на розвиток сучасних військових технологій та спроможностей, необхідних для захисту держави від нових загроз.

"Цей план інвестицій в оборону буде дійсно важливим, він буде значною мірою орієнтований на можливості майбутнього, необхідні нам для захисту нашої країни", – зазначив очільник уряду.

Детальний план модернізації оборонного сектору та збільшення фінансування, за словами британського прем’єра, буде оприлюднений найближчими тижнями.