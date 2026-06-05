Путін відреагував на відкритий лист Зеленського і сказав, що «не бачить сенсу» у зустрічі

Російський диктатор Володимир Путін відповів на відкритого листа українського президента Володимира Зеленського з пропозицією про припинення вогню та зустрічі на території третіх країн.
Від зустрічі Путін фактично відмовився і сказав, що «не бачить сенсу» у цьому, бо «сенс переговорів для України – зупинити наш наступ. А нам потрібні домовленості». Ще він заявив, що український президент начебто раніше просив про зустріч через російського бізнесмена.
На думку диктатора, Зеленському потрібно «вчитися хороших манер» у Трампа.
Завершив коментар Путін зверненням до армії і сказав, що «уся країна дивиться на вас. Працюйте, браття».
Що відомо про лист
- Вчора на сайті Офісу президента України був опублікований відкритий лист Путіну від Володимира Зеленського.
- Володимир Зеленський у листі запропонував зустріч російському президенту і заявив, що до двостороннього треку можуть приєднатись Європа та США, як гаранти безпеки.
- Він нагадав, що українські далекобійні дрони «завітали» на відкриття форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів, і це не межа.
- Зеленський також написав, що Путіну не вдасться захопити Донецьку область. І згадав залежність Росії від Північної Кореї та Китаю.
- Президент зазначив, що якщо Путін не зрозуміє, що війну слід завершувати, то Україна продовжить боротися за своє існування.
- Міністр закордонних справ України сказав, що листа передадуть офіційними дипканалами.